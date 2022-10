Cucci: "Da Sarri ad Ancelotti, tutti hanno pagato il conto alle provinciali. Diamo atto a Spalletti"

Italo Cucci, editorialista del Corriere dello Sport e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, editorialista del Corriere dello Sport e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha riconosciuto alla Cremonese la capacità di mettere in imbarazzo anche una squadra potente e bella come il Napoli. Quando si gioca con le provinciali le sorprese sono dietro l'angolo. Sarri, Ancelotti, Gattuso, tutti gli allenatori del Napoli hanno pagato il conto a qualche provinciale che è venuta a rompere le balle. Diamo atto al Napoli, la Cremonese è una squadra fastidiosa ed è riuscito a batterla. Kim? E' un coreano di scuola italiana tradizionale, si trova bene con Spalletti e sta facendo semplicemente quello che faceva per strada".