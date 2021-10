Cucci: "Insigne deve pensarci bene prima di mettere in crisi il club che gli ha dato tanto"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando è il caso i calciatori devono ricordare cosa il club ha fatto per loro. Prendo il caso massimo, Messi, che non mi è piaciuto. Ci sono ancora sentimenti come la riconoscenza che deve essere tenuto presente, altrimenti si diventa mercenari. Ronaldo non mi stupisce, va e viene, fa ciò che vuole. Poi ci sono i casi Insigne e Donnarumma, calciatori cresciuti nel loro club, che dovrebbero pensarci su due volte prima di mettere in crisi il club che gli ha dato tanto. Ho visto il Napoli fallito, disperato, in situazioni tremende. Oggi c'è una società che lo mantiene al vertice, con bilanci sani, e questo è importante".