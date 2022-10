Cucci: "Perché Motta è soddisfatto? Il Bologna ha solo mostrato quant'è forte il Napoli"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Bologna ha fatto da sparring partner, ha giocato una bella partita per far vedere quant'è forte il Napoli. Il calcio non permette le belle figure quando perdi, non condivido la soddisfazione di Thiago Motta. La squadra azzurra ha una particolarità: non gioca nel campionato italiano, ma nel campionato europeo. Nel senso che mena in campionato come mena in Champions League, con la stessa disinvoltura. Erano anni, dalla grande Inter e il grande Milan del secolo scorso, che non si vedeva una squadra così".