Podcast Cuoghi: "Il Napoli ha preso Okafor più per numero che per necessità"

L'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Un bilancio del calciomercato?

"Promuovo sempre quelle squadre che non fanno tanto ma che hanno una classifica ottimale, come Inter, Napoli, Lazio, Atalanta. Il Milan ha fatto ottimi acquisti ma vuol dire che qualcosa non andava. Dopo tanti cambiamenti servirà ora rimettere tutto a posto. Le altre invece, facendo poco, si trovano così perché hanno fatto bene finora, come il Napoli. E' vero che è stato ceduto Kvaratskhelia, ma possono pensarci in estate. Prendere tanto per prendere non vale la pena. Hanno preso Okafor più per numero che per necessità".