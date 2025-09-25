Curiosità Tudor, Moggi svela: "Ha chiamato la sua barca col mio nome"

vedi letture

Luciano Moggi, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha così parlato di Tudor, allenatore della Juve e giocatore bianconero quando lui era dirigente. C'è spazio alla fine anche per un retroscena: "Igor è un leader sa come si fa: con noi si è fatto largo pur non avendo un talento naturale. Deve capire, ma l’ha capito, che le sue fortune passano da Vlahovic, ma che Vlahovic va mandato in campo dalla panchina: così può dimostrare al mondo che è più forte degli altri attaccanti. Se gira Dusan si può pensare ai primi quattro posti, altrimenti la vedo non facile. E, comunque, io avrei costruito la squadra con un centrocampista in più, e magari un difensore, e con meno uomini offensivi".

E sulla persona di Igor Tudor, l'ex direttore sportivo ha così raccontato: "A Spalato, nella sua città, ha una barca: sapete come l’ha chiamata? Moggi. I miei ragazzi mi hanno voluto tutti bene. E me ne vogliono ancora".