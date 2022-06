D’Agostino: “Con chi sostituirei Demme? Prenderei uno alla Hamsik”

"C’è già Lobotka in quel ruolo, io prenderei un giocatore più di strappo e bravo ad inserirsi".

© foto di Alessio Bompasso

L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Come sostituire Demme se dovesse partire? C’è già Lobotka in quel ruolo, io prenderei un giocatore più di strappo e bravo ad inserirsi. Ci vorrebbe un capace anche di segnare, come caratteristiche un centrocampista alla Hamsik.

Zielinski? Ha bisogno di una punta che possa dialogare con lui, con Osimhen che è più contropiedista fa più fatica a giocare sotto punta. Per me, anche se quest’anno tutti ci aspettavamo il suo salto definitivo, è un giocatore eccezionale. Con una punta adatta al suo gioco diventa devastante, forse quest’anno ha sofferto non sentirsi la prima donna a centrocampo. Qui può entrare in gioco anche un fattore caratteriale.

Elmas? Secondo me il tifoso napoletano è un po’ freddo perché lo vede ancora un po’ acerbo e sta aspettando la sua maturazione. Elmas, anche se è un po’ anarchico come giocatore, ha un potenziale enorme che ancora deve esprimersi”.