D’Alessandro a sorpresa: “Faccio il nome di Pioli per la panchina del Napoli”

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D’Alessandro si è poi soffermato anche sulle possibili scelte future delle grandi squadre italiane, parlando sia della Juventus sia del Napoli

Il giornalista Massimo D’Alessandro è intervenuto nel corso di “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, esprimendo tutto il suo rammarico per l’addio di Antonio Conte al Napoli: “Io sono rammaricato, perché credo che a lasciare il Napoli sia l’allenatore più temuto e rispettato degli ultimi 30 anni [Conte, ndr]”.

Le ipotesi per la panchina e il giudizio sui portieri

D’Alessandro si è poi soffermato anche sulle possibili scelte future delle grandi squadre italiane, parlando sia della Juventus sia del Napoli: “Spalletti in bilico alla Juve? Onestamente è incredibile, così come il fatto che a Torino stiano sognando un ritorno di Conte. Posso fare un nome per la panchina del Napoli? Stefano Pioli. Chi vorrei in porta contro l’Udinese? Ho sempre preferito Milinković-Savić. Per quanto riguarda Meret, ricordiamo che l’anno scorso ha rinnovato alla fine della stagione e non è che fossero arrivate offerte da grandi club: un motivo ci sarà”.