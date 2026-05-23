Bari in C, Palmeri: "Il colpevole resta ADL. Con la promozione avrebbe venduto..."

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Il Bari è ufficialmente retrocesso in Serie C nella serata di ieri dopo il pari con il Sudtirol.

Il Bari è ufficialmente retrocesso in Serie C nella serata di ieri dopo il pari con il Sudtirol. La squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis non è riuscita a battere gli avversari sia all'andata che al ritorno, condannando il proprio destino alla Serie C. Oggi il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Sportitalia il fallimento sportivo del Bari, svelando un retroscena sull'estate del 2023:

"Il colpevole principale rimane Aurelio. Che giustamente pensava di fare il colpo grosso e tutti contenti con la promozione nel 2023, che aveva già chiuso la cessione per 50 milioni a Casillo, fatta saltare per 75 secondi da Pavoletti, e che da allora ha detto: "lo non ci metto più un soldo". De Laurentiis ha tutto il diritto di voler rientrare sia dell'investimento fatto sia del potenziale del marchio Bari; ma farlo tenendo lo sbarramento alto al prezzo di cessione, senza investire nel frattempo, è un controsenso industriale che ammazza sia il suo investimento sia le potenzialità di cessione"