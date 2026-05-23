Orsi: “5,5-6 alla stagione del Napoli! Erede Conte? Si andrà su Italiano, è il più adatto”

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"Io penso che De Laurentiis sia un po’ arrabbiato dopo quest’anno, quindi credo che possa costruire una squadra per competere per lo Scudetto".

Nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi, soffermandosi innanzitutto sul possibile nuovo allenatore del Napoli: “Nuovo allenatore del Napoli? Io, ad oggi, credo che si andrà su Italiano. Perché lui? Perché secondo me il Napoli ha bisogno di un allenatore giovane, in rampa di lancio e con una mentalità offensiva, europea. Italiano mi sembra il più adatto: gioca con il 4-2-3-1, che è un modulo che il Napoli può tranquillamente fare. Allegri sarebbe l’usato sicuro, però se io fossi il Napoli penserei a un allenatore che abbia degli stimoli per iniziare una carriera che, secondo me, potrebbe portarlo ad alti livelli”.

Il giudizio sulla stagione del Napoli

Orsi ha poi commentato anche la stagione degli azzurri e la situazione legata ad Antonio Conte: “Mi aspettavo l’addio di Conte? Me l’aspettavo, ero sorpreso del fatto che fosse rimasto l’anno scorso. Evidentemente De Laurentiis lo avrà convinto con il mercato, poi i risultati non sono stati quelli che ci si aspettava. Io alla stagione del Napoli do un 6, se non un 5,5. Festeggiare una qualificazione in Champions League… Si poteva fare di meglio in Champions, si poteva competere fino in fondo in campionato. Io penso che De Laurentiis sia un po’ arrabbiato dopo quest’anno, quindi credo che possa costruire una squadra per competere per lo Scudetto nella prossima stagione”.