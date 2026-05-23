De Magistris: "Sarri? Il suo triennio non è ripetibile, il ritorno sarebbe rischioso"
Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“Penso che Conte abbia bisogno di forti motivazioni, anche programmate. Si è reso conto che è stato un anno particolare. Ci sono stati dei passaggi complicati a ottobre e a gennaio. Il triennio di Sarri è difficilmente ripetibile. Il suo arrivo sarebbe un po’ rischioso. Dopo Conte, ciò che è importante è garantire il mantenimento della mentalità vincente e Allegri è una garanzia su questo. Dopo le parole di Conte in Pisa-Napoli, si capisce che c’è tanto di questo rapporto tra la squadra e la città. Napoli, inoltre, è diventata una grandissima meta culturale e turistica portando diverse simpatie alla squadra di calcio. Anche un turismo sportivo molto forte”.
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