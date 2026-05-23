De Magistris: "Sarri? Il suo triennio non è ripetibile, il ritorno sarebbe rischioso"

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Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Penso che Conte abbia bisogno di forti motivazioni, anche programmate. Si è reso conto che è stato un anno particolare. Ci sono stati dei passaggi complicati a ottobre e a gennaio. Il triennio di Sarri è difficilmente ripetibile. Il suo arrivo sarebbe un po’ rischioso. Dopo Conte, ciò che è importante è garantire il mantenimento della mentalità vincente e Allegri è una garanzia su questo. Dopo le parole di Conte in Pisa-Napoli, si capisce che c’è tanto di questo rapporto tra la squadra e la città. Napoli, inoltre, è diventata una grandissima meta culturale e turistica portando diverse simpatie alla squadra di calcio. Anche un turismo sportivo molto forte”.