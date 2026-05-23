Pedullà: “ADL non contento del 2º anno di Conte dopo quanto speso! Ma non può parlare…”

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Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ai microfoni dell’emittente è intervenuto sui temi più attuali in casa Napoli

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ai microfoni dell’emittente è intervenuto sui temi più attuali in casa Napoli, soffermandosi in particolare sul rapporto tra il presidente De Laurentiis e la comunicazione negli ultimi anni, oltre che sulla gestione tecnica della squadra.

De Laurentiis, Conte e il futuro del Napoli

“De Laurentiis non ha parlato per due anni, per me è un record mondiale. Non ha parlato per due anni perché c’era un accordo, lo sanno anche loro: De Laurentiis avrebbe potuto parlare solo attraverso un tweet per annunciare i nuovi acquisti. Pensare che De Laurentiis non parli per due anni è come pensare che al Sud nevichi per tre mesi. Eppure lui l’ha fatto. Io penso che De Laurentiis abbia fatto molto di più rispetto a quanto non abbia fatto Conte, che sicuramente ha svolto un grande lavoro, però poi nel secondo anno il presidente si aspettava di più rispetto a tutti i soldi spesi. Si è messo a disposizione e bisogna dare riconoscenza a Conte per lo Scudetto che ha portato, ma del secondo anno il patron azzurro non è assolutamente soddisfatto. Anzi, ci sono stati anche momenti di fibrillazione, ma è giusto che ci si lasci da buoni amici. Però ripeto: nella storia di De Laurentiis è quasi mai successo che per due anni non abbia parlato. Il prossimo allenatore dovrà prepararsi a De Laurentiis minuto per minuto”.