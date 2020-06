D'Alessandro: "Napoli favorito fino ad un certo punto. Sarà qualcosa di nuovo per tutti..."

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'Alessandro ha parlato della gara di domani al San Paolo: "Napoli favorito, ma fino ad un certo punto perché non avrà il pubblico. Sarà un banco di prova per tutti, è tutto nuovo per questo incredibile finale di stagione. Sarà un banco di prova per preparatori, allenatori, calciatori stessi perché 100 giorni così lasciano delle scorie. L'importante che il Napoli non faccia la stessa gara vista in campionato, prendendo gol in contropiede".