D'Amico: "Ho visto Spalletti carico. Rinnovo Insigne? E' come una partita a poker"

L’agente Andrea D’Amico è intervenuto nel corso dello 'Speciale Calciomercato' su Sky Sport.

Come ha trovato Spalletti?

“L’ho trovato bene. Carico, positivo, determinato e pronto ad affrontare con voglia questa nuova esperienza. D’altra parte non ti puoi non innamorare di un’esperienza a Napoli. L’anno scorso aveva una rosa molto competitiva, poi se mi chiedete come facciano due personalità così esplosive come Spalletti e De Laurentiis a convivere, vi dico con intelligenza, rispettando le dovute differenze. C’è un presidente che ha preso il Napoli dal fallimento e l’ha fatto diventare una delle società più importanti d’Italia e d’Europa. Sono due persone brave e capaci, dovranno trovare la giusta amalgama”.

Il Napoli ha Insigne che rischia di andare a scadenza. Come la gestisci una situazione del genere?

”È un po’ come giocare a poker, dipende dalle carte che hai. Se arrivi a scadenza con alternative importanti i jolly ce li hai tu, altrimenti il potere negoziale è nelle mani della società. Devi vedere come puoi utilizzare il tuo contratto”.