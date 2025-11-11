Pagliuca impressionato: "Questo Bologna può arrivare ovunque, 2T col Napoli perfetto!”

vedi letture

"Questo Bologna può arrivare ovunque, certamente fra le prime: il secondo tempo col Napoli è stato perfetto". Una vera estasi il 2-0 della banda di Italiano ai danni del Napoli nell'ultima partita di campionato pre-sosta nazionali per chi, come Gianluca Pagliuca, ha militato nel Bologna dal 1999 al 2006 e cominciato la carriera di allenatore proprio nelle giovanili rossoblù. Provando anche l'esperienza da preparatore dei portieri della Primavera. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex estremo difensore ha analizzato con euforia il momento dei felsinei, ora al quinto posto in classifica con 21 punti.

"Parliamo di una squadra sotto tutti i punti di vista e lo ha dimostrato anche contro il Napoli con una ripresa perfetta. Il secondo tempo di domenica ne è stata una prova evidente: il Napoli non ha mai tirato in porta, non lo ha fatto respirare, sembrava che fosse il Bologna ad aver giocato martedì scorso e non giovedì. È stata una gara 'commovente': si è vista una squadra unita e in simbiosi totale col pubblico ed erano anni che non si vedeva una cosa del genere, forse mai. Poi è ovvio che Napoli, Inter e le altre squadre che stanno lassù, compresa la Roma, siano più forti, hanno qualcosa in più", ha riconosciuto l'ex portiere del Bologna. Lo stesso che non ha tenuto a freno l'entusiasmo per le possibilità in stagione dei rossoblù: "Però sei a tre punti dal primo posto e non c’è dubbio che fra le prime ci possa arrivare. Vista com’è ora può arrivare ovunque".