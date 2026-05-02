Da Como: nessuna ossessione Champions, ma il Sinigaglia è tutto esaurito

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Lilliana Cavatorta de La Provincia di Como.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Lilliana Cavatorta, giornalista de La Provincia di Como: "Il Como arriva benissimo a questa partita contro il Napoli, la vittoria contro il Genoa ha rinfrancato dopo l'eliminazione contro l'Inter in Coppa Italia. Fabregas ha detto di aver ritrovato il suo Como, che non si era certamente perso. Ha ripreso a marciare in campionato, con una rosa al completo. È un big match, lo stadio è esaurito, l'atmosfera sarà bella. La probabile del Como? Quello che pensiamo possa fare Fabregas è la stessa formazione proposta contro il Genoa. Modulo con 4-2-3-1. Il mister cambia tatticamente, ma nelle ultime partite dovrebbe confermare lo stesso schema.

Nico Paz? La società fa trapelare che Nico andrà al Real Madrid. Ha anche un Mondiale che potrebbe cambiare il suo destino se diventasse protagonista. L'anno scorso il Real aveva scelto di lasciarlo al Como, per crescere ancora, ed è andata bene. Ha ancora qualche fase di discontinuità. Se resterà in Italia non sarà il Como a cederlo ad una squadra italiana.

Il Como farà qualche calcolo in più contro il Napoli o giocherà con spensieratezza? Fabregas ha ribadito che bisogna pensare partita dopo partita, è sempre stata questa la sua filsofia. Non c'è l'ossessione di aver posto come obiettivo la Champions League. Sarebbe un risultato eccellente andare in Champions. Non c'è ossessione per questa competizione. Altra cessione illustre oltre Nico Paz? Il Como deve rimettere a posto il suo bilancio per accedere in Europa. Se prima non si badava a spese, adesso devono tornare i conti. Ci sono giocatori come Da Cunha, Perrone, Diao che fanno gola. Il Como non vorrebbe cedere, ma ci potrebbe essere una strategia d'uscita".