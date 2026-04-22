L'economista Vettosi: “Monte ingaggi da abbassare del 30% e rosa da ringiovanire per due motivi"

vedi letture

I parametri che hanno di fatto bloccato il mercato del Napoli sono cambiati.

L'economista e consulente economico-finanziario di molti club e di diverse aziende, Fabrizio Vettosi, ha analizzato a Radio Marte i conti del Napoli. “Il fatturato del Napoli, con una stabile partecipazione fruttuosa alle coppe europee può arrivare al massimo a 250 milioni, Inter e Milan sono sui 400, l’Inter ha superato anche quota 500 quest’anno. Quindi ciò che è stato fatto dal club è davvero eccezionale, nel controllo dei conti come nelle vittorie sportive. Stabilità e sostenibilità sono le due parole che devono permeare il futuro del Napoli. Grazie a questi principi il club ha accumulato ingenti risorse, a partire dall’era Mazzarri, non dissipate o spese male”.

Ingenti riserve hanno consentito al club di assorbire i problemi

“Il che ha consentito di alzare il livello di investimenti negli ultimi anni ma anche di assorbire stagioni complicate, per esempio quella del Covid o il decimo posto del 2024, senza problemiì. Questo perché, come dico sempre, sono i risultati economico-finanziari a determinare quelli sportivi e non viceversa. Chi la pensa diversamente non ha vita lunga, abbiamo i recenti esempi di Juventus e Roma che lo dimostrano. E il club azzurro sta facendo notevoli passi avanti nei ricavi commerciali, anche passando dal contesto locale a quello internazionale, grazie al lavoro di Bianchini e del suo staff”.

Monte ingaggi da abbassare

“Già nella prossima stagione il club, innanzitutto dovrebbe abbassare il monte ingaggi più o meno del 30%, perché questo ridarebbe l’indipendenza finanziaria dalla gestione corrente, riderebbe già dalla gestione corrente un equilibrio economico-finanziario. Il che significa che tutto ciò che viene poi dall’eventuale valorizzazione dell’economia finanziaria diventerebbe un profitto, che il club di solito ha sempre reinvestito per potenziare squadra e società. Perché ricordiamoci che il Napoli tutto quello che ha guadagnato, in plusvalenza, l’ha reinvestito per il 92% nel corso degli anni, senza che gli azionisti si siano spartiti i dividendi. Dai circa 150 milioni lordi attuali (stipendi calciatori e staff tecnico), il monte ingaggi del club dovrebbe avvicinarsi ai 100, ma anche 120 potrebbero andare bene”

Organico da ringiovanire per due motivi

“Ne consegue che il secondo punto sarebbe quello di ringiovanire la rosa, che è poi il combinato disposto rispetto al primo puntoi. Lo svecchiamento della rosa consente non solo di ridurre lo stipendio medio ma anche di avere potenziali plusvalenze dai calciatori in caso di cessione. Per i giocatori che hanno sui 30 anni questo è difficile che avvenga, ovviamente. Non so poi se queste intenzioni saranno illustrate da De Laurentiis a Conte, io faccio solo analisi economiche e ho grandissima stima dei manager De Laurentiis e Chiavelli”.

Le modifiche dell'indicatore del costo del lavoro allargato

I parametri che hanno di fatto bloccato il mercato del Napoli sono cambiati. L’articolo 90 è stato modificato (qui i dettagli del ‘Lodo-Napoli’). Se a gennaio il rapporto tra il costo totale del lavoro (stipendi + ammortamenti + commissioni) e i ricavi doveva essere di 0.8, in estate sarà di 0.7. Lo spiega Vettosi, aggiungendo: “E’ stato però introdotto questo mitigante, questa possibilità di coprire il differenziale attraverso il vincolo delle riserve di utili accumulate e disponibili. Il Napoli ne è in abbondanza, per cui può coprire queste gap con le riserve di cassa. Tuttavia anche Milan, Inter e Juventus possono ora beneficiare di una modifica ulteriore. Nell’articolo 90 c’è un comma nuovo che consente oltre alle riserve di vincolare l’eventuale cessione futura dei diritti televisivi dei successivi due anni. Per quanto questi club si stiano sforzando di abbassare il monte debiti, è una cosa che francamente non mi entusiasma perché in passato abbiamo visto altri punti dei regolamenti delle norme dell’ordinamento interno federale essere mitigate con questo stratagemma”.