Da Firenze, Bucchioni avvisa: "Gollini era problematico quando non giocava"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Il Napoli non è troppo bello per essere vero, questa squadra esiste assolutamente! Gli azzurri sono una macchina perfetta, anche quando va in difficoltà sa recuperare benissimo. Spalletti ha dato una mentalità incredibile, dopo il Mondiale qualcuno sperava che questa squadra crollasse, ma non ci sono mai state avvisaglie. Dopotutto Spalletti è stato l'unico in carriera a gestire una sosta così lunga, come già fatto in Russia. Anziché uno svantaggio, è stato un plus. E poi il mercato ha completato ulteriormente questa rosa, con Bereszynski che farebbe il titolare in tante squadre in Serie A. Ora stiamo assistendo al miglior Spalletti della sua cornice, il Napoli è vicino alla perfezione: dirà la sua anche in Europa. Difetti di questo Napoli? Anche se guardo i dati, è davvero difficile trovarli. Il loro gioco è un'armonia calcistica e si fa fatica ad aggiungere altro. C'è una cultura ed un'idea di calcio dietro di assoluto livello.