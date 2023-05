Da Firenze: "Italiano ha idee coraggiose, ma non è ancora pronto per una piazza come Napoli"

Luca Calamai, giornalista fiorentino, corrispondente per anni da Firenze per La Gazzetta dello Sport, si esprime così nel suo editoriale

Luca Calamai, giornalista fiorentino, corrispondente per anni da Firenze per La Gazzetta dello Sport, si esprime così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli non vince più. Ma questo importa poco. Pensieri e opere sono tutte indirizzate alla scelta del nuovo allenatore. Nei panni di De Laurentiis andremmo dritti su Luis Enrique. Per stile (anche fuori dal campo) e per idee calcistiche potrebbe benissimo continuare il lavoro di Spalletti. Le alternative non sono altrettanto convincenti. Italiano ha idee coraggiose ma non è ancora pronto per una piazza come Napoli e Benitez è una storia del passato. I cavalli di ritorni nel calcio funzionano di rado. De Laurentiis piuttosto dovrà dare il meglio di sè per convincere Osimhen a restare almeno per un’altra stagione in azzurrro. Il Napoli ha bisogno di una certezza dovendo poi accettare delle scommesse tutte da vincere sulle figure del nuovo tecnico e del nuovo diesse.

Dicevamo di Italiano. Un ex calciatore nei giorni scorsi l’ha paragonato al primo Malesani. Ci sta. È un tecnico che ha idee, che vive più di sostanza che di apparenza. Si vede che è stato contaminato dal calcio di Zeman ma sta provando a trovare un calcio che abbia più equilibrio rispetto alla filosofia del suo maestro. Se vince la Conference entra nella storia di Firenze. E avrà la forza di avere nella prossima stagione una rosa più competitiva. Però deve imparare a accettare le critiche e a gestire ancora meglio le partite. Niente di insormontabile. Si ricordi che non è facile trovare in giro per l’Italia e per il Mondo un Presidente come Commisso che nei momenti caldi, anzi bollenti, lo ha difeso a spada tratta".