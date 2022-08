Da Firenze, Valcareggi: "Ovvio Spalletti reagisca, ma qui vengono trattati tutti così!"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, fiorentino doc, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, fiorentino doc, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è bisogno di processi, basta vedere le immagini di quanto accaduto con Spalletti a fine partita. Ma vi garantisco che questo trattamento viene riservato a tutti. Quando viene la Juventus è anche peggio. Schiaffo a Spalletti? Molti non capiscono che una reazione può anche esserci. Se uno davanti a me dice mille volte 'La maiala de tu ma'...' è ovvio che si reagisca. Se accadesse per strada, che uno dice 'La maiala de tu ma' a un altro, ci sarebbe una rissa. E fare a cazzotti con Spalletti non è una gita di piacere".