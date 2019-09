Da Genova: "Samp in piena crisi, possibile il passaggio alla difesa a tre. Novità in attacco"

Mariagrazia Barile, giornalista di TeleNord, è intervenuta ai microfoni di Radio KissKiss Napoli nel corso di "Ultim'ora: "Nessuno si aspettava questa partenza, è una Sampdoria che è in piena crisi. Di Francesco deve trovare delle soluzioni. A Napoli potrebbe scendere in campo con una difesa a tre.



Sampdoria diversa? La Sampdoria a Sassuolo non aveva fatto male fino al momento del gol, poi si è sciolta e non ha saputo reagire. Mancano i leader e la personalità.



Rigoni? Credo partirà sin dall’inizio. E’ arrivato con grande voglia di fare, ha capacità oltre la media. Dovrebbe formare l'attacco assieme a Quagliarella e Caprari.



Cessione Sampdoria? E una situazione complicatissima. C’è stato un ultimatum di Ferrero, entro venerdi prossimo bisogna presentare una bozza d’accordo contenente tutte le cifre della cessione".