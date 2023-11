Da Madrid: "Real competitivo anche senza miglior attaccante, miglior centrocampista e 2 portieri"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Gago, giornalista spagnolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Gago, giornalista spagnolo: “Il Real Madrid conta 8 assenze, ma resta una squadra top ed è in buona forma nonostante questi infortuni. Il miglior attaccante è fuori, il miglior centrocampista è fuori, i due portieri sono fuori, ma il real Madrid resta competitivo. Non ci sarà Modric, ma il centrocampo sarà fortissimo ugualmente per cui non sarà facile per il Napoli. Un Napoli organizzato può mettere in difficoltà il Real che è praticamente già qualificato.

Con un buon pressing, il Napoli può creare fastidi, ma attenzione a non creare spazi al Real che è micidiale sotto porta. Mi aspetto un Napoli titolare domani perché vincere o pareggiare significherebbe dimostrare che la squadra è recuperata e che c’è sintonia con la panchina. Ritrovare emozioni e vittorie può essere determinante per il Napoli per il prosieguo della stagione. Un pari andrebbe bene ad entrambe le squadre, ma se il Napoli inizia bene tutto può succedere”.