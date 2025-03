Da Milano avvisano: "Occhio al Milan, ha risorse per battere chiunque!"

Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Milan può battere chiunque e perdere con chiunque, è un avversario imprevedibile. Il Napoli dà maggiori garanzie rispetto ai rossoneri, la consistenza è un'altra, è di un altro livello in questo momento. Certo, il Milan ha tantissime risorse per mettere gli azzurri in difficoltà.

Se il Napoli supera le prossime due partite in modo brillante, contro Milan e Bologna, poi avrà una strada in discesa con un calendario non complicato, sicuramente meno rispetto all'Inter che avrà la Champions League e due derby di Coppa Italia. Però abbiamo visto come il Napoli abbia perso due punti a Venezia e l'Inter abbia rischiato di perdere col Monza, quindi si tratta comunque di squadre che non si battono da sole".