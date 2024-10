Da Milano, Barzaghi: "All'Inter Conte non partì così bene, ma vinse comunque lo Scudetto"

Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nell’anno dello scudetto all’Inter Conte partì non benissimo, l’Inter prendeva tanti goal, ma non appena mise a posto la difesa iniziò la cavalcata verso lo scudetto. La trasferta di Verona è da dimenticare, poi sono arrivati i calciatori dal mercato ed ha subito registrato la squadra. Conte è avantissimo e senza le coppe il Napoli non può non essere tra le favorite per lo scudetto. Quando Conte ha solo il campionato a cui pensare fa la differenza e questo sta facendo a Napoli. Può continuare così anche perché può sfruttare il calendario. La Champions porta via dei punti, lo vediamo con l’Inter. La Juve ieri ha perso Nico Gonzalez e Bremer e questo al Napoli non può succedere perché ha meno partite da giocare.

Lukaku? Non so se tornerà il Lukaku dello scudetto all’Inter, ma è un centravanti utile alla squadra, crea spazi e recuperando la condizione atletica questo Napoli può diventare molto più forte. E’ stato recuperato anche Kvaratskhelia che non era facile dopo la scorsa stagione”.