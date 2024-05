Da Milano, Biasin: "Di Lorenzo? Ho una notizia che riguarda l'Inter"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero, che nelle ultime ore aveva parlato di accordo tra Giuntoli e Di Lorenzo.

"Di Lorenzo? Evidentemente si è rotto qualcosa. Il giocatore e il suo agente hanno chiacchierato già con Giuntoli, quindi la Juventus potrebbe far sul serio. Trattare con ADL, però, non sarà semplice per nessuno. L’Inter? Da quello che mi risulta, Marotta non lo segue. Mi risulta invece che ci sia già un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, ma ripeto: bisogna convincere De Laurentiis. Poi magari arriva Conte e lo convince a restare, in questo momento si naviga a vista. L’arrivo di Oriali può essere il cuscinetto perfetto tra squadra e società, così da ammortizzare eventuali tensioni tra Conte e De Laurentiis, che hanno entrambi personalità frizzanti. Manna? È giovane, ma non è fesso. Ha tutto per essere un grande direttore sportivo, può ricalcare quanto fatto da Giuntoli a Napoli. Dovrà prendere le sue decisioni e convincere ADL che quelle siano le scelte giuste”.