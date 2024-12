Da Milano, Capuano controcorrente: "Il Napoli resta favorito! Tutte hanno dei problemi..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano. Di seguito le sue parole: "Il Napoli può fare ancora uno sport diverso fino al 25 Maggio rispetto alla sue avversarie. Il Napoli per me rimane favorito per la vittoria del campionato. Tutti hanno dei problemi. Baroni e Palladino non sono un problema per Conte e il Napoli, magari lo sono per Thiago Motta.

Conte fa un certo tipo di calcio, È il numero uno in assoluto. Nella partita di ieri mi ha sorpreso la differenza fisica tra le due squadre. Il Napoli è mancato e se togli ad una squadra di Conte la fisicità, intensità e la corsa gli ha tolto molto. Il problema del Napoli è che manca un difensore. Il resto della rosa del Napoli è sufficiente per concorrere per lo scudetto. Una volta usciti dalla Coppa Italia, Conte potrà preparare una settimana per volta le partite.

Il Napoli ha speso tanto sul mercato per un esterno. Su Kvarachelia esco dall'ipocrisia. Dopo la fine della stagione dello scudetto non è stato più lo stesso, ma il georgiano percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa.. Conte deve provare Neres senza mettere da parte il georgiano.

Conte non ha fatto dei drammi ieri, in una stagione queste cose succedono. Conte va valutato su 38 partite, Non mi è piaciuto che sia uscito deliberatamente fuori dalla Coppa Italia, in una stagione dove sarebbe stato il trofeo alternativo ma a fine maggio, qualunque sarà l’esito del campionato, ci dimenticheremo della partita di Coppa Italia.

Fonseca e Thiago Motta deludenti? Si ma in modo diverso. Mi sembra che ci abbia capito più Fonseca di Thiago Motta della rosa che ha, nonostante i rossoneri siano più indietro della Juventus e in una situazione drammatica. Il problema di Milan e Juventus è la Lazio.

Quota scudetto? Sotto i 90 punti, ma vedremo. C’è un dato di fatto incontrovertibile. Gennaio e Febbraio saranno mesi terrificanti per Inter e Atalanta, Il Napoli che non è impegnato in altre competizioni, potrà insidiare la corsa allo scudetto".