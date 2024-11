Da Milano insistono: “Anche Conte sarebbe venuto di corsa al Milan”

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a Zona Rossonera, trasmissione in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it: "Il giudizio sul Milan per ora è sufficiente ma non va oltre il 6. In Champions ha acciuffato una buona posizione, ma il ritardo in campionato è ancora importante nonostante la gara con il Bologna da recuperare.

C'erano allenatori che al Milan sarebbero venuti di corsa contromano in autostrada, come Conte, Sarri, De Zerbi o Allegri. Fonseca sarà preparato ed è una brava persona, ma a mio avviso questi tecnici sono superiori”.