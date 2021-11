Da Milano, Ordine: "Il Milan pensa sia possibile uscire dalla Champions per lo scudetto"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "L'Inter è di fronte a una svolta potenzialmente positiva, perché una vittoria porterebbe mezza qualificazione. Per il Milan, invece, si tratta di una chimera. Sotto sotto, il Milan pensa che sia possibile uscire dalla Champions e dedicarsi completamente al campionato. Anche un quarto posto nel girone, sarebbe un flop ma sebbene non sia un successo, incide più sui conti che sul morale. Il gruppo rossonero non è in grado di puntare al doppio binario. Diventa anche un comodo alibi: il Milan, purtroppo, si trova in questa condizione. Neppure con 9 punti ti qualifichi, puoi arrivare terzo. Wanda ed Icardi? Da un tocco di leggerezza al solito pesantume di chi ha sbagliato una decisione o di un arbitro che ha preso una cantonata. Il fatto che ci siano queste incursioni di gossip nelle nostre giornate alleggerisce il peso. Io sono sempre dalle donne".