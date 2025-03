Podcast Da Milano, Ordine su Conte: “Scudetto rimarginerebbe ferita di gennaio, altrimenti…”

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Franco Ordine.

Sarri: "La Panchina d'Oro la meritava Motta". E lei?

"Era il primo Scudetto dell'Inter dopo diversi anni, il primo anno era stato scottato dalla corsa col Milan, per me Inzaghi lo ha meritato".

Conte, quale il suo futuro?

"Di recente Conte è stato molto risoluto e onesto, ha detto che sono tutte cavolate. Ma sotto sotto è evidente che la ferita del mercato di gennaio deve essere rimarginata. Un eventuale successo provvederà a questo, altrimenti il ko lo allargherà. Non mancheranno le sirene di altri club per Conte, ma poi dipenderà anche dal suo rapporto e dalla voglia di voler cancellare completamente la narrazione di un Conte che poi ti molla in mezzo alla strada e se ne va".

Milan settimana decisiva per allenatore e ds?

"Credo almeno come orientamento di scelte. Per il ds sarà una scelta di uno in grado di lavorare da subito. Paratici? L'unico problema è la squalifica. Bisognerà sciogliere poi il nodo Ibrahimovic, per capire come si inserisce in questo nuovo assetto dirigenziale e poi procedere con i rinnovi di contratto. Conceicao ha l'occasione della Coppa Italia. Se lo centrerà, le sue chance potrebbero crescere. Chi mi piacerebbe? Allegri finora non è stato chiamato, a lui sarebbe piaciuto intervenire dopo Fonseca non a dicembre ma molto prima. Come idea calcistica comunque piacerebbe Fabregas. Con questa rosa sarebbe divertimento puro".