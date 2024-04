Da Milano, Pellegatti: "Pioli potrebbe fermarsi un anno. Conte al Milan? Mi risulta di no"

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Sul futuro di Pioli? È un argomento che mi irrita. Si parla solo del futuro di Pioli, e non del Milan che potrebbe raggiungere la semifinale di Europa League. A me risulta che stia fermo un anno, almeno in Italia.

Poi potrebbero arrivare delle offerte dall'estero. Non è vero che non andrà a Napoli, da quello che mi risulta vorrebbe prendere un anno sabbatico dall'Italia. Poi magari va male a Roma, De Laurentiis lo chiama e lui accetta. Io questo non lo posso sapere. Conte al Milan? Sarei molto sorpreso se venisse, dal Milan mi hanno sempre riferito di no. Poi uno nella vita può sempre cambiare idea”.