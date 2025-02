Da Milano, Pellegatti: "Vi racconto in che condizioni è Okafor e tra quanto sarà pronto"

Carlo Pellegatti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Okafor? Mi hanno detto che recentemente ha anche cambiato agente, ma ha bisogno proprio di un bel Conte perchè deve migliorare molto dal punto di vista della condizione fisica e deve rimettersi in forma. Non è un giocatore che puoi utilizzare domani, ma ha bisogno di almeno una quindicina di giorni.

Saint-Maximin? E’ un giocatore vivace, divertente, ma ogni tanto si assenta. Kvaratskhelia, rispetto a questi due, è di un altro mondo. Garnacho sarebbe stato un giocatore di livello, ma numericamente va bene anche Okafor. Okafor è più una seconda punta più che un’ala, ma nel Milan ha fatto spesso l’esterno. Quando segna lo fa spesso da uomo d’area”.