Podcast Da Milano, Ravezzani: "Conte ha sbagliato a garantire per Lukaku"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Dal Napoli si aspettava di più?

"Dobbiamo paragonare il Napoli alla Juve dello scorso anno che non aveva la Champions. Ha preso Conte la squadra che due anni fa ha dominato il campionato ed è incappato in una stagione brutta, con difficoltà. Ha avuto alcuni innesti importanti, tra cui Lukaku, per cui ha garantito lui, sbagliando. E' l'ombra di quello visto all'Inter. Detto questo una squadra con un potenziale così forte e con un allenatore bravo è già fuori dalla Coppa Italia, che lo scorso uno come Allegri, così contestato, ha poi vinto. L'eliminazione in Coppa Italia obbliga Conte a fare almeno il secondo posto e di lottare fino alla fine, altrimenti sarebbe un'annata decisamente al di sotto delle potenzialità del Napoli. Non si chiede al Napoli di vincere al campionato, ma l'eliminazione dalla Coppa Italia è un errore clamoroso".

