Da Milano, Serafini: "Conte nasconde forza del Napoli con le sue studiate bugie"

Milan-Napoli di domenica sera non è decisiva, non ancora, perché siamo appena all'inizio della stagione. Lo dice nel suo editoriale per Milannews il giornalista Luca Serafini: "Non è più importante per l’una o per l’altra, non è neanche vero che Milan-Napoli può cambiare la stagione. Alla 5a giornata conta solo l’indirizzo che una partita può imprimere al cammino di una squadra come il Milan, rifatta per metà rispetto all’ultima stagione, per intero se si parla del sistema di gioco e dei moduli. Il Napoli ha altre fondamenta, ben altre certezze che Antonio Conte nasconde con le sue piccole, consuete, studiate bugie. Dice che la sua squadra ha cambiato più delle altre: sappiamo tutti che non è vero. Solo l’Inter ha mutato poco l’intelaiatura, ma ci sono un nuovo allenatore, nuovi concetti e una stagione terribile alle spalle, da seppellire con rinnovata rabbia.

Vale molto, per i rossoneri, la conferma di alcuni cardini di queste ultime uscite: rischiare poco, costruire molto sbagliando meno, avere uno spirito combattivo per tutti i 90’ più recupero. Concetti essenziali che quasi rasentano la banalità, eppure lontanissimi dai fantasmi del 2024-25 in cui, nello sballottamento tra Fonseca e Coinceçao, alla piccola impresa della Supercoppa vinta battendo Juve e Inter, seguirono una sconcertante finale di Coppa Italia e soprattutto un piazzamento avvilente in campionato".