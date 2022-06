Da Roma: "Anguissa è stato obiettivo della Roma, ma ora non è una priorità"

Guido D'Ubaldo, giornalista del Corriere dello Sport che segue la Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Guido D'Ubaldo, giornalista del Corriere dello Sport che segue la Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anguissa è stato un obiettivo della Roma lo scorso anno. Serviva un calciatore dotato di fisicità, alla fine non è arrivato. Per cui serve ancora un calciatore così, visto che Oliveira non ha brillato e la sua conferma è ancora in discussione. La Roma cerca un altro centrocampista, l'interesse per Anguissa parte da lontano ma al momento non è una priorità perché è vicino Frattesi del Sassuolo".