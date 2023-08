Da Roma, Camelio ci crede: “Solo l’Inter è più forte, con tutte le altre ce la giochiamo”

Enrico Camelio, giornalista di Radio Radio e tifoso della Roma, ai microfoni di TvPlay ha parlato delle prospettive in campionato dei giallorossi

Enrico Camelio, giornalista di Radio Radio e tifoso della Roma, ai microfoni di TvPlay ha parlato delle prospettive in campionato dei giallorossi dopo l’acquisto di Lukaku: “L’Inter è sicuramente una squadra più forte della Roma, la Lazio, l’Atalanta e la Fiorentina no. Anche la Juventus non è superiore perché la difesa non mi convince. Per me solo l’Inter è più forte della Roma, con tutte le altre e anche con Milan e Napoli se la può giocare”.