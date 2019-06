Da Roma confermano: "Diawara la contropartita per Manolas, ecco lo scenario possibile"

Stefano Carina , firma de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Da quello che è stato raccontato a noi, sappiamo che il Napoli prenderà Manolas. Entro il 30 giugno la Roma deve rientrare di 40/45 milioni di plusvalenze, al momento Manolas a bilancio vale 4 mln quindi incassando i soldi della clausola da 36 milioni andrebbe a risanare la situazione cedendo anche Dzeko. De Laurentiis non vuole pagare l’intera cifra, ma bisognerà trovare la valutazione corretta per Diawara che finirebbe in giallorosso. L’importante è cercare trovare la valutazione per Diawara, se il Napoli dovesse versare i 36 milioni della clausola allora la Roma farà una valutazione leggermente più alta del centrocampista classe ’97".