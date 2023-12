Da Roma, Focolari: "Ormai grandina in casa Napoli! Occhio al Bologna per il 4° posto

Furio Focolari, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport

Furio Focolari, giornalista, è intervenuto in diretta Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport: "Nessuno avrebbe potuto mai immaginare il Napoli settimo in classifica dopo qualche mese di campionato. In estate sono stati compiuti dei disastri dalla presidenza, in casa azzurra ormai grandina! Si doveva festeggiare e consolidare lo Scudetto, invece è stata sfasciata una squadra perfetta. Ora la stagione si complica: se passa il turno di UCL, incontrerà una delle incredibili prime che si stanno già affacciando agli ottavi. E la lotta al quarto posto si complica per davvero, se guardiamo le tante squadre assatanate e vogliose di emergere. Il Napoli ha una rosa fortissima, ma la situazione ora è terribile. Sono tantissime squadre per un solo posto, visto che i primi tre mi sembrano assegnati. Anche perché il Napoli deve calarsi in fretta in questi nuovi obiettivi e devono farlo con umiltà, altrimenti rischiano per davvero".

Su Mazzarri e la Roma: "Tra Mazzarri e i calciatori c'è un feeling migliore rispetto a Garcia, ma perché prima c'era un disastro. Non so se Mazzarri sia l'allenatore giusto per questo Napoli, era fuori dal giro da parecchio e ha fatto male nelle ultime esperienze. La squadra deve svegliarsi e mettere il cuore oltre l'ostacolo: se continua a giocare convinta che è la prima della classe, sbaglia. Non lo è più e questo non è più un lusso che puoi permetterti. Il Napoli deve preoccuparsi della Roma? Non credo, ma la Roma è forte solo quando ha il miglior Lukaku e il miglior Dybala. Entrambi mancheranno a Bologna durante la prossima e probabilmente il belga salterà anche il Napoli con le due giornate di squalifica. Al Dall'Ara rischia di capitolare e farei attenzione al Bologna di Thiago Motta. Per il quarto posto può essere una sorpresa molto più della Fiorentina".