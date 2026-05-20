Da Roma: "Sarri ingannato da Lotito, ha avuto il coraggio di rispondere"

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"Un altro allenatore sarebbe rimasto in silenzio davanti a certe situazioni".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Carlo Roscito: "Sarri sta rescindendo con la Lazio? Al popolo laziale non fa più male nulla. Sono assuefatti al dolore. Sarri è ritornato senza sapere che il mercato fosse bloccato. Un ritorno con inganno. Poi Lotito ha detto che tutti sono utili e nessuno indispensabile, facendo riferimento al proprio allenatore. Non sto a dirvi se fa dolore, è uno scenario disastroso. Lunedì mattina, dopo il derby perso, paradossalmente non fregava niente a nessuno. La partita era l'ultimo dei problemi. Perdere contro la Roma è stata l'ultima. Cosa è riuscito a portare Sarri in questo anno? Un altro allenatore sarebbe rimasto in silenzio davanti a certe situazioni. Sarri ha avuto il coraggio di rispondere. C'era il grosso rischio di fare la stagione della Fiorentina, ma Sarri è riuscito a non far fare questa fine alla Lazio.

Sarri può portarsi qualcuno con sé a Bergamo o Napoli? I tre che si liberano sono Pedro, Basic e Hysaj, che non credo seguirà il mister. I casi spinosi sono Romagnoli e Gila, giocatori di livello della rosa e che sono in scadenza al 2027. In una dirigenza così poco lungimirante non do scontato neppure l'addio. Gila all'estero o in Serie A? Ad oggi rispondo una tra Inter e Milan, ma con l'addio di Tare il club rossonero cade un po' come opzione. La Lazio avrà più voglia di mandarlo in Premier League per scatenare un'asta.

Chi allenerà la Lazio? Il prossimo allenatore può essere Palladino. Forte il nome di Thiago Motta, anche se il suo agente ha un po' smentito. Palladino aveva già ammiccato alla Lazio".