Futuro Sarri, Impallomeni: "A Napoli si rimette in situazione difficile, a Bergamo può vincere la Conference"
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"Può parlare di calcio con i Percassi, è una provincia ricca e una squadra da terzo-quarto posto".
Maurizio Sarri riflette sul suo futuro. Da una parte il ritorno al Napoli, dall'altra la tentazione Atalanta. Ecco la scelta che dovrebbe fare il tecnico toscano Stefano Impallomeni.
Il giornalista ed ex calciatore è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Bergamo è una nuova sfida, aprirebbe un nuovo ciclo, ritrova Giuntoli, potrebbe vincere la Conference. Può parlare di calcio con i Percassi, è una provincia ricca e una squadra da terzo-quarto posto. Si rimette in una situazione difficile a Napoli?".
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