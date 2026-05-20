Aston Villa, Emery: "Molto contento, club già tra i migliori in Inghilterra. Ora ha suo spazio in Europa"

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"La squadra ha mostrato impegno e voglia di imporsi col proprio gioco".

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo in finale di Europa League vincendo per 3-0 contro il Friburgo.

Sevilla, Villarreal e Aston Villa: sempre Villa.

"Sono molto contento, soprattutto perché ho la fiducia di stare in grandi club che mi hanno insegnato a volere questa posizione. La squadra ha mostrato impegno e voglia di imporsi col proprio gioco".

Quanto l'Aston Villa merita questa coppa e quanto la merita Emery?

"Un grande club già lo è, tra i migliori in Inghilterra e che si guadagna il suo spazio in Europa. Sono molto contento, perché i tifosi stanno vivendo emozioni che da tanto non vivevano".