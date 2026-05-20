Allegri-Napoli, da Milano: "Cardinale vuole andare avanti con lui. Ecco cosa serve per liberarlo"

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"Allegri vuole rassicurazioni in termini di acquisti e competitività della squadra".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista della Gazzetta dello Sport: "Il Milan arriva a fine stagione, è stata un po' complicata e ora si programma il futuro. Allegri vuole rassicurazioni in termini di acquisti e competitività della squadra. Ha accettato una campagna acquisti che non è stata quella immaginata. Quest'anno con la qualificazione in Champions, si farà un mercato diverso. Il Milan deve cimentarsi sul doppio fronte.

Ibrahimovic e Allegri possono restare? Mi sembra complicato che possano rimanere negli attuali ruolo senza una riappacificazione e senza un intermediario. Allegri vuole garanzie dal punto di vista tecnico e gestionale. Ibrahimovic è socio di Red Bird, fondo che controlla il Milan. Quindi credo che sotto questo aspetto va chiarito qualcosa.

Che margini ci sono per un arrivo di Allegri al Napoli? Se Allegri va in Champions, ha un rinnovo che lo allunga con il Milan fino al 2028 con un aumento di stipendio. Per andare via deve trovare un accordo per liberarsi senza che il Milan paghi nulla. Io credo che qui abbia iniziato un percorso. Penso che vorrà continuarlo. La volontà di Cardinale è stata espressa: vuole andare avanti con Allegri.

Futuro di Leao? Allegri ha provato a cambiargli ruolo, non può fare il quinto a sinistra perché la fase difensiva non la fa mai. Stagione condizionata dall'infortunio. Credo che l'unico a tirar fuori il meglio è stato Pioli. Se arriva una squadra inglese, il prezzo è di un certo tipo. Con un'altra squadra il prezzo può essere più basso. Lo stipendio è importante. Leao non andrebbe in un club qualsiasi, lasciando il Milan vorrebbe un top club che giochi in Champions League".