Fedele: "Voglio difendere Conte! Se rinuncia ai soldi, è uno dei tre della storia del Napoli a farlo"

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"Un altro sono io e il terzo è Carlo Mazzone".

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Televomero: "Voglio difendere Conte, che io apprezzo per quello che ha fatto in due anni come grande allenatore in campo. Ma se io ho un progetto e in due anni ho raggiunto quello che il presidente avrebbe voluto raggiungere con me per tre anni, alla fine del secondo anno, lui mi dice: 'Oggi voglio cambiare giostra', tu ci sei?'. Per una questione che si chiama Conte: o fa primo o sencondo, dice no. E se veramente dovesse rinunciare ai soldi, sarebbe uno dei tre della storia del Napoli a farlo. Un altro sono io e il terzo è Carlo Mazzone".

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