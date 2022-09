Da Torino: "Ballottaggio a sinistra, pochi dubbi sul tridente offensivo"

"La sosta doveva servire a recuperare qualche infortunato, ma qualcuno ce l’ha fatta e qualcuno no".

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Gianluca Sartori, direttore di Toro News: “Torino? La sosta doveva servire a recuperare qualche infortunato, ma qualcuno ce l’ha fatta e qualcuno no. Vojvoda per esempio non recupererà, mentre Mirančuk sì. Il Torino alla fine fa quasi sempre le stesse cose a parte alcuni accorgimenti. Il toro di Juric raramente ha fatto risultato con le grandi nonostante il fatto che le abbia messe in difficoltà. Questo è un film che abbiamo visto tante volte nell’ultimo anno e mezzo, vedremo se sabato le cose cambieranno.

Dove può arrivare il Torino? Juric è bravo a valorizzare i giocatori, credo che l’obiettivo sia quello di lottare con Atalante e Fiorentina per andare in Conference League. È ancora presto e tutto può succedere. Magari Aina può entrare in ballottaggio con Lazaro sulla sinistra, però ci sono pochi dubbi che il tridente offensivo possa essere formato da Vlasic, Radonjic e Sanabria”.