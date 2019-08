Da Torino: "Icardi-Juve, non è fantacalcio. Ma è da escludere lo scambio con Dybala"

Filippo Conticello, giornalista inviato a Torino per La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Sportiva: "Villar Perosa è un unicum nel panorama italiano e mondiale. È un momento nel quale la squadra si unisce al suo popolo, un ultimo segno di romanticismo che contraddistingue la Juventus. Dybala dopo Ronaldo è il più acclamato, i tifosi gli hanno votato la fiducia, ma spesso il mercato segue strade diverse. Icardi? Ipotesi suggestiva, sicuramente non è fantacalcio. Si deciderà tutto nei prossimi giorni in base a dove sarà piazzato Dybala, per il quale è escluso lo scambio con l'Inter".