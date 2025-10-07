Ferguson incorona McTominay: “E’ una leggenda nel Napoli, passerà alla storia!”

Da uno scozzese ad un altro, Lewis Ferguson incorona Scott McTominay. Il centrocampista del Bologna, nel corso del suo intervento al podcast "On The Continent”, ha tessuto le lodi del giocatore del Napoli, suo compagno di squadra in nazionale: "Scott McTominay è ormai una leggenda nel Napoli. Probabilmente passerà alla storia, è stato il miglior giocatore del campionato la scorsa stagione, ha vinto lo scudetto... è bellissimo da vedere!”.