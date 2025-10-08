Prima pagina

Il Mattino: “Infermeria Napoli”

Oggi alle 00:10Notizie
di Francesco Carbone

Nell’edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina agli infortuni in casa Napoli: “Infermeria Napoli. Lobotka fermo per un mese, esami per Politano”. Di seguito la prima pagina integrale: 