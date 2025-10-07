Udinese, Padelli su Caprile: “Lasciare Napoli per andare a Cagliari dice tanto su di lui”

Daniele Padelli, portiere dell’Udinese, è intervenuto come ospite nel programma Udinese Tonight. Durante la trasmissione, l’estremo difensore ha speso alcune parole anche su Elia Caprile, ex portiere del Napoli passato in estate al Cagliari a titolo definitivo: “È bravo, sta facendo bene, sta crescendo. Già la scelta di andare via da Napoli per andare a Cagliari dice tanto su di lui: sa cosa vuole e se lo sta prendendo".