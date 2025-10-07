Schwoch: "L'Inter quest'anno ha più alternative in attacco, ma l'anti-Napoli è un’altra”

vedi letture

Nel corso del suo intervento a Televomero, Stefan Schwoch ha parlato del campionato e della lotta scudetto: "Napoli-Genoa? Si è visto un Napoli a due facce, un Napoli che non può fare a meno di Spinazzola che sta spostando gli equilibri, e io penso che quando hai un giocatore come De Bruyne devi giocare anche in funzione di De Bruyne per averlo nella miglior condizione possibile. Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative in attacco, ora invece si. Io in alternativa al Napoli però metto il Milan fino alla fine, perchè ha una buonissima squadra ed ha un allenatore abituato a fare quello”.