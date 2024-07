Dal Brasile, Durante: “Wesley? Il presidente del Corinthians mi ha detto quanto chiede”

Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Wesley? Ci sono grandi procuratori che passano le righe ai giornalisti. Wesley sta facendo il giro del mondo perchè chi c’è dietro vuol venderlo a tutti i costi. Il ragazzo ha qualità, è un esterno di piede destro e gioca a sinistra. Non è continuo però, come diversi giovani fa una partita bene ed altre male.

Ora al Corinthians c’è una nuova dirigenza che non può gestire un club come il Corinthians. Wesley ne deve mangiare di pagnotte per arrivare ad essere determinante. Il presidente del Corinthians mi ha detto che Wesley non parte per meno di 25-30 milioni. Vi dico che Conte non lo conosce nemmeno a Wesley. Natan? Le qualità le ha, lo lascerei lavorare con Conte ed aspetterei un giudizio dell’allenatore”.