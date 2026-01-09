Criscitiello: “Non possiamo più vedere questo schifo! Zappi e Rocchi via!”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro i vertici arbitrali e l’utilizzo del Var ai microfoni di Aura Sport: “Atalanta-Roma, mio figlio di 8 anni viene e mi dice: ‘Papà, ma non può annullare quel gol!’. Io sono stato 20 minuti a capire che stavano cercando. Poi dobbiamo vedere il presidente dell’Aia Zappi, che poi è deferito, che va alla ‘Domenica Sportiva’ e ci viene a raccontare quello che vuole.

Ma Zappi e Rocchi se devono andare non domani, ieri! Orsato farà peggio? Non lo so, ma facciamolo lavorare, prendiamolo! Ma non possiamo più vedere questo schifo! Il Var di Lissone non può essere la parte decisiva della partita. Non sono loro i protagonisti, per fortuna è il pallone e gli undici giocatori che giocano contro. L’arbitro deve essere invisibile come un bravo vigile urbano, quando uno fa casino e fa andare il traffico”.