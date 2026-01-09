Podcast Impallomeni: "Personalità dell'arbitro svilita dal VAR, i problemi sono nel regolamento"

vedi letture

Ancora casi da moviola molto discussi nell'ultimo turno di Serie A. E si parla di nuovo di arbitri e VAR nel mirino. Cosa fare ora? Ecco come ha risposto Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ai microfoni di Tmw Radio: "Rischio di essere ripetitivo, ma i problemi sono regolamento, VAR e ruolo dell'arbitro sempre più svilito. E' quasi sempre decisivo l'intervento del VAR per le scelte dell'arbitro. La personalià dell'arbitro è svilita dal VAR.

Il regolamento è cervellotico. ora si riuniranno all'IFAB per stabilire nuove cose, soprattutto il fuorigioco, ma non sono questi i problemi. E' stata una serataccia quella di ieri, ma i rimedi non so quali possono essere. Certi episodi all'estero li vivono in maniera diversa. Per me non aiuterà mettere un ex calciatore, perché devi studiare per quel ruolo, e poi si possono aprire ulteriori polemiche per il suo passato per una squadra".